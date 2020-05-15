شكرا لقرائتكم خبر عن صفحة اتحاد الكرة تحتفل بعيد ميلاد ضياء السيد مدرب المنتخب السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة بعيد ميلاد ضياء السيد، المدير الفنى الأسبق للمنتخب الوطنى الـ 58، وبدا ضياء السيد مسيرته الكروية فى النادى الأهلى وتولى قيادة منتخب الشباب فى كأس العالم كولمبيا 2011، وودع البطولة من الدور الـ 16 بعد الخسارة من الأرجنتين، كما تولى نجم الأهلى السابق منصب المدرب العام فى عهد الأمريكى بوب برادلى المدير الفنى السابق للمنتخب الوطني.

من ناحية أخرى، كذب ضياء السيد مدرب الأهلى السابق، حديث الهولندى جو بونفرير المدير الفنى الأسبق للفريق الأحمر، بعدما صرح بأن الفريق خسر الدورى موسم 2002/2003 بأوامر عليا، من أجل منحه للزمالك.

وخسر الأهلى الدورى فى الجولة الأخيرة آنذاك، بعد أن خسر أمام إنبى بهدف سيد عبد النعيم، فيما فاز الزمالك على الإسماعيلى بهدف حسام عبد المنعم.

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وتساءل ضياء السيد، فى تصريحاته لبرنامج "ملعب أون تايم" ضاحكًا، "هو مين اللى نادى الدولة الأهلى أم الزمالك؟".. مضيفًا: "لماذا صمت بونفرير لمدة 17 عامًا حتى يتحدث عن أمر كهذا، لو كان تحدث وقت رحيله كان سيكون أفضل وسيحدث ضجة كبيرة جدًا".

وتابع مدرب الأهلى السابق، أن الخسارة من إنبى كانت مجرد "ظروف مباراة" ولم يكن متفقا على ذلك مثلما يقول المدرب الهولندى، خاصة أن الدولة ليس لها علاقة بمن يحصل على الدورى من عدمه، قائلاً: "كلامه غير منطقى بالمرة، لكنها تصريحات فى زمن الرونا".



