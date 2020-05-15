شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون عن إيقاف سيف الجزيري: لسنا طرفاً فى الأزمة ولدينا بطاقة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، أن النادى ليس طرفاً فى قضية سيف الجزيرى مهاجم ذئاب الجبل مع نادى طنطا، بعدما أكد نادى طنطا فى تصريحات للصحف التونسية أن الجزيرى يواجه خطر الإيقاف لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر من قبل الاتحاد الدولى بعد توقيعه لنادى الملعب التونسى، على الرغم من ارتباطه بعقد مع الفريق الطنطاوى قبل أن يقوم الاتحاد الدولى بإصدار بطاقة مؤقتة للاعب للمشاركة فى الدورى التونسى لحين الفصل فى الشكوى المقدمة من نادى طنطا.

وقال عادل، فى تصريحات خاصة، لدينا بطاقة دولية للاعب منذ سنتين، ولسنا طرفاً كنادى المقاولون فى تلك الأزمة مع طنطا.

وأضاف عادل، أتواصل مع اللاعبين والجهاز الفنى يومياً عبر الفيديو للاطمئنان على تنفيذ البرنامج التدريبى بشكل ثابت.

ويقدم سيف الجزيرى واحداً من أفضل مواسمه الكروية مع المقاولون العرب بعدما سجل 7 أهداف وصنع 3 آخرين ليتربع على قائمة هدافى ذئاب الجبل بعد مرور الدور الأول من عمر مسابقة الدورى العام.

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وقالت إذاعة "شمس أف أم" التونسية، إن نادى طنطا تقدم بشكوى ضد اللاعب تفيد بحصوله على كل مستحقاته المالية، وهذا ما وضع الجزيرى فى موقف صعب، ومن المتوقع أن يصدر قرار الفيفا فى الأسابيع المقبلة، وأن عقوبة الإيقاف لمدة تتراوح بين 4 و 6 أشهر تنتظر اللاعب التونسى، وفقا لتصريحات نصر عزام محامى نادى طنطا.

من جهته يحرص عماد النحاس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب، على الاشراف اليومى على البرنامج التدريبى الذى وضعه للفريق خلال فترة توقف النشاط الرياضى الحالية بسبب انتشار وباء كورونا.

ويتابع النحاس تدريبات اللاعبين برفقة جهازه الفني، عبر تطبيق الفيديو كونفرانس الذى أصبح وسلية التواصل فى الكثير من الأندية منذ توقف النشاط.

وحذر الجهاز الفنى للمقاولون، لاعبو ذئاب الجبل من زيادة الأوزان فى شهر رمضان المبارك، خاصة مع تنوع الأطعمة والحلويات، التى قد تؤثر سلباً على اللاعبين فى ظل توقف النشاط.

كان المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب، قد أكد أن الفريق يحتاج ما لايقل عن 4 إلى 6 أسابيع فترة إعداد لاستئناف مسابقة الدورى العام من جديد، بعد فترة الراحة الطويلة التى أجبر عليها اللاعبين بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.