شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكشف تفاصيل عودة المدربين العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد مطار القاهرة اليوم، الجمعة، وصول طائرتين قادمتين من الأراضى السعودية لنقل المدربين المصريين والأطباء العاملين فى المجال الرياضى العالقين بالمملكة السعودية. ووصلت الطائرة الأولى لأرض الوطن فى الثانية والنصف ظهرا بصالة الوصول ٣ وعلى متنها ١٢٥ فردا قادمة من مدينة الرياض، فيما وصلت الطائرة الثانية فى الثالثة عصرا صالة الوصول ٣ قادمة من مدينة جدة وعلى متنها ٤٨ فرد .

وأكد الدكتور محمود سعد المدير الفنى لاتحاد الكرة أنه تم بذل مجهودات كبيرة من أجل إعادة المدربين المصريين العالقين بالخارج، بداية من اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الذى أكد أنه جاهز بأى مساعدات، ومتابعة الدكتورة سحر عبد الحق عضو المجلس، إضافة إلى وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن المساهمة بمساعدة المدربين فى ظل توقف النشاط الرياضى ببعض الدول مثل السعودية والإمارات بمبلغ وصل إلى ١٧٠ الف جنيه

وأضاف سعد، أن إجراءات نقل المدربين من الخارج لأرض الوطن مكلفة بشكل كبير، من حيث تذاكر الطيران والأتوبيسات التى ستنقلهم من المطار للحجر الصحى .

Advertisements

وأشار إلى أن الأسبوع الماضى وصل لمصر ١٦٠ مدربا قادمين من الإمارات ونزلوا بأحد فنادق الحجر الصحى بمدينة نصر إضافة إلى الطائرتين القادمتين اليوم من السعودية وسيتم نقلهم لفندق الحجر الصحى بمدينة ٦ أكتوبر .

وأكد الدكتور محمود سعد أنه عقب عيد الفطر المبارك سيتم استئناف هذه الرحلات لنقل المدربين والأطباء من الخارج لمصر .

وأكد أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لم يتأخر وأعطى تعليماته للمسئولين فى رئاسة الوزراء من أجل الحصول على الموافقات اللازمة.