شباب نادى العربى ببولاق يشكرون رئيس الوزراء بعد تخصيص أرض للنادى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت الدولة قطعة أرض لإنشاء النادى العربى ببولاق الدكرور لممارسة الأنشطة الرياضية لشباب منطقة دلاور وأبو قتادة، ويتوجه مجلس إدارة النادى وأعضاء جمعيته العمومية وشباب دلاور وأبوقتادة بالشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب لتعاونهما جميعا فى تخصيص أرض محطة الرفع الصحى بابوقتاده لصالح النادى العربى لإنشاء ملاعب رياضية لخدمة شباب المنطقة . النادى العربى من الأندية الشبابية ببولاق الدكرور ومنذ إنشائه لا يوجد ملعب خاص بالنادى لممارسة الأنشطة الرياضية التى تحتاج إلى مساحة مناسبة وعليه توجه مجلس إدارة النادى العربى بقيادة رئيس النادى مصطفى فؤاد الجنارى ونائب رئيس النادى وليد فتحى محسب إلى محمد السيد الحسينى نائب بولاق الدكرور وطرحوا عليه الأمر وكان ذلك فى بداية عام ٢٠١٧ فبادر النائب فى السعى والتواصل لتوفير قطعة أرض بجوار النادى لتخصيصها للنادى وبالفعل كانت أقرب أرض متاحه هى أرض محطة الرفع الصحى الملغاة بأبو قتادة ومن خلال تواصل النائب مع الجهات المعنيه تم تخصيص قطعة الأرض للنادى العربى لممارسة الأنشطة الرياضية عليه ليكون على الخريطة الرياضية ويخرج من خلاله شباب متسلح بالرياضة التى تحميه من الانحراف ويفيد وطنه مستقبلا فى مجالات مختلفة . المسئولين فى نادي العربى Advertisements

فرحة مسئولي نادي العربي بتخصيص الأرض

مسئولي نادي العربي ببولاق الدكرور

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