شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كيف يفكر الأهلي في ملف اللاعبين الأجانب خلال ميركاتو الصيف؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتساءل كثير من الأهلاوية حول كيفية تفكير إدارة الأهلى فى التعامل مع ملف اللاعبين الأجانب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل الرغبة الواضحة لدى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، فى ضم لاعب أو اثنين أجانب خلال ميركاتو الصيف لتدعيم القلعة الحمراء فى عدة مراكز هجومية، حسبما طلب المدرب السويسرى والذى أوصى بضم لاعب يُجيد اللعب فى مركز الجناح أو صانع اللعب أى رقم (10 ) وهو ما يعنى بالضرورة استغناء الأهلى عن أحد لاعبيه الأجانب حالياً، وهو ما نلقى الضوء عليه فى سياق التقرير التالى بشأن مصير اللاعبين الأجانب والأقرب للرحيل فى ظل المستجدات الجديدة التى ستفرض نفسها على الساحة خلال الفترة المقبلة.

س: كيف يفكر الأهلى فى ملف اللاعبين الأجانب حالياً؟

ج: الأهلى يترقب القرار النهائى من جانب اتحاد الكرة بشأن عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، فبعدما أعلن اتحاد الكرة أنه بصدد تقليل عدد الأجانب من 4 إلى 3 وعدم اعتبار لاعبى شمال أفريقيا محليين، تراجع مسئولو اتحاد الكرة فى موقفهم وأكدوا أن هذا التقليص سيتم تأجيله لما بعد الموسم المقبل بشكل كبير.

س: هل يتابع الأهلى مع اتحاد الكرة ملف اللاعبين الأجانب؟

ج: بالتأكيد.. فهناك متابعة مهمة لهذا الملف، وأعلن الأهلى موقفه الرافض تماماً لهذا الاقتراح لأن الخسائر ستكون كبيرة على الأندية التى ترتبط بعقود مع لاعبيها الأجانب لم تنته بعد.

س:هل سيرحل أحد لاعبى الأهلى الأجانب حتى لو لم يتم تقليص الأجانب؟

ج: حتى الآن فإن هناك اتفاقاً فى الأهلى على رحيل الأنجولى جيرالدو من أجل التعاقد مع لاعب أجنبى بدلاً منه.

س: وماذا عن باقى أجانب الأهلي؟

ج: فايلر المدير الفنى للأهلى رفض التفريط فى النيجيرى جونيور أجاى ولا فى المالى آليو بادجى ولا السنغالى آليو بادجى والتونسى على معلول، وأوصى بضرورة بقاء هذا الرباعى على أن يتم التعاقد مع لاعب أجنبى بدلاً من جيرالدو.

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س: وماذا عن المغربى وليد آزارو المعار للاتفاق السعودي؟

ج: رفض فايلر عودته وأوصى باستمراره خارج النادى لأن طريقة لعبه لا تناسب خطته.