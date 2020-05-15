سر_الرقم (22).. محمد أبو تريكة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لم يكن رقم 22 مميزاً في الأهلي أو الكرة المصرية للاعب قبل أن يرتديه محمد أبو تريكة لكن بعد اعتزاله أصبح الإرث ثقيلاً.

محمد أبو تريكة والقميص رقم 22 هو بطل حلقة اليوم من سلسلة #سر_الرقم التي تُنشر تباعًا على موقع الخليج 365 بالتزامن مع أيام شهر رمضان.

اللاعب الذي كان يرتدي في الترسانة رقم 15 أراد وليد صلاح الدين، لاعب الأهلي السابق، أن يرتدي الرقم 10 عند انضمامه للقلعة الحمراء.

الرقم 10 سبق وارتداه أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي محمود الخطيب وسلمه لعلاء ميهوب ومنه ارتداه وليد صلاح الدين لذا كان يريد أن يظل الرقم 10 مع لاعب صغير مهاري لكن أبو تريكة اختار الرقم 22.

الأهلي عندما ضم أبو تريكة موسم 2003/2004 كان المُتاح أمام الوافد من الترسانة الرقمين 21 و22 فلم يختار أي منهما وقرر السفر لأداء فريضة العمرة بعد إتمام انتقاله للقلعة الحمراء"أثناء الطواف بين الصفا والمروة، وجدت البوابة التي كان يمر منها الرسول عليه الصلاة والسلام وكان رقمها 22، فقررت أن أرتدي هذا الرقم ليكون فألا طيباً في مسيرتي".

وبالفعل عاد محمد أبو تريكة وارتدى القميص رقم 22 مع الأهلي وصال وجال مع القلعة الحمراء متوّجاً بالبطولات المحلي منها والقاري حتى علق حذاءه موسم 2013/2014.

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محمد صلاح، لاعب المقاولون الذي يستعد للانضمام لصفوف بازل السويسري يتذكر حين طلب من محمد أبو تريكة أن يحصل منه على الرقم 22 ويرتدي هو الرقم 5:"قالي من أولها.. لما أمشي أبقى خدها".

صلاح ارتدى الرقم في أحد المباريات الودية مع المنتخب:"كان وشها حلو عليا والناس في بازل كانوا بيشوفوا الماتشات دي وكلموني وقالولي القميص رقم 22 محجوز ليك".

المحترف المصري في صفوف بازل السويسري تألق بالرقم 22 حتى انتقل لصفوف تشيلسي فتغير الرقم إلى 15 ومنه إلى 74 بصفوف فيرونتينا الإيطالي ثم القميص 11 في روما وليفربول.

لكن إرث الرقم 22 في الأهلي بعد محمد أبو تريكة لم يستمر للاعب معين، صالح جمعة الذي حمل الرقم مع انضمامه للفريق:"أخترت الرقم بعد تفكير طويل لكن أخترت الرقم عشان بحب أبو تريكة، لما اتعاملت معاه كان محترم جدًا، عندك نجم مُفضل ورقمه موجود ففرصة كويسة تلبس الرقم".

وبالفعل ارتدى صالح جمعة؛ حيث قال في تصريحات لمصراويحينها:"قميص أبو تريكة رقم 22 ليس لعنة حتى أعاني منها مثلما يروج البعض مؤخراً ويربط الإصابات أو الغياب عن المشاركة بهذا الأمر"، وظل بالرقم حتى تغير بالرقم10 حاليًا ـ الرقم المميز في النادي الأهلي ـ.

مر رقم 22 بمراحل حتى وصل لأحمد الشيخ الذي ظلّ به بصفوف الأهلي وكذلك حين خرج للإعارة بصفوف الاتفاق السعودي.

محمد مجدي "قفشة"، الذي انضم للأهلي مطلع الموسم الحالي 2019/2020 كان يرغب في ارتداء الرقم 22:"كان نفسي في الرقم بس أحمد الشيخ لابس 22، أبو تريكة هو أفضل اللاعيبة اللي شفتها وهو مثلي الأعلي في حياتي".