سر الاحتفال.. ماذا تعني "siiiii" كريستيانو رونالدو؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تبقى المباريات عالقة حتى الذروة وهي لحظة سكون الكرة شباك المرمى، لينطلق صاحب الهدف ليحتفل به، ما بين رقصة أو مشاركة الجماهير، وطرق أخرى يعبر بها اللاعبون عن فرحتهم بالهدف.

يقدم يلا كورة سلسلة #سر_الاحتفال خلال شهر رمضان، ليكشف فيها اللاعبون عن سر طريقة احتفالهم بالهدف.

يعد البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي واحدا من أعظم الهدافين في كل العصور بلعبة كرة القدم، وكان لديه الكثير من الاحتفالات، قبل أن يستقر مؤخرا على الاحتفال الأكثر شهرة وهو "siiiii".

صرخة رونالدو صارت علامة مميزة، ولم تقتصر على الاحتفال بتسجيل أهدافه فقط، بل امتدت إلى خشبة المسرح في حفل "بالون دور" بعد استلام جائزة أفضل لاعب في العالم 2014، متفوقا على منافسه الأرجنتيني الدائم ليونل ميسي نجم برشلونة، كما وصلت أيضا إلى الشاشات عبر وسائل الإعلام المتلفزة بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا.

وفسّر رونالدو صرخة احتفاله في مقابلة سابقة خلال شهر ديسمبر الماضي، وقال فيها: "بدأت أقوم باحتفال siiiii والذي يعني باللغة الإسبانية (نعم) عندما كنت في ريال مدريد".

وأضاف: "عندما كنت أسجل، الجماهير كانت تهتف siiiii، وحينها بدأت القيام بنفس الشيء، لا أعرف لماذا، الأمر كان طبيعيًا".

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وتابع: "سجلت هدفا، قمت باحتفالي الاعتيادي، ثم هتفت siiiii، الناس تسألني لماذا قمت بذلك، لكني لا أعرف السبب، الأمر كان تلقائيا".

وأتم قائلا: "دائما ما أقول، أفضل الأشياء هي التي تأتي بشكل تلقائي".

واستمر رونالدو في القيام بالاحتفال نفسه رغم رحيله عن ريال مدريد وانتقاله إلى يوفنتوس عام 2018، وتتفاعل معه جماهير السيدة العجوز لتهتز أرجاء الملعب بصرخة "Si".

وعادة ما يقوم رونالدو باحتفاله الشهير بالركض نحو الجماهير وتحديدا عن مكان تنفيذ الركلات الركنية، ثم يقوم بالقفز والدوران في الهواء، قبل أن يلقي يديه على الجانبين عند الهبوط على الأرض.

وبمجرد وضع ساقيه على الأرض، يصرخ بكلمة "!si".