تقارير تونسية: الإفراج عن حمدي النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
كشفت تقارير صحفية عن إطلاق سراح الظهير الدولي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك السابق، بعدما صدر حكم بسجنه خلال الفترة الماضية.
وأفاد موقعا "راديو إي أف أم ifm" و"تونس الرقمية" عبر الإنترنت اليوم الجمعة أنه تم الإفراج عن حمدي النقاز بعد أيام من توصله لحل ودي مع رجل الأمن الذي وقع الخلاف معه.
وقال أنيس بن ميم، محامي النقاز، في تصريحات صحفية:" المحكمة الابتدائية بسوسة قضت اليوم بتأجيل التنفيذ في قضية حمدي النقاز، وبالتالي تم الإفراج عن اللاعب".
وتواجد النقاز في السجن منذ 30 إبريل الماضي بعدما قضت المحكمة بحبسه أربعة أشهر مع تغريمه مبلغ مالي، قبل إسقاط الدعوى.
وكانت الشرطة أوقفت النقاز منذ 22 إبريل الماضي بسبب قيادة سيارته دون ترخيص في فترة حظر التجول الليلي وتهجمه على شرطي.
وشهدت الفترة الماضية أزمة بين النقاز والزمالك على خلفية عدم حصوله على مستحقاته، الأمر الذي استدعى رحيل اللاعب وتقديمه شكوى ضد القلعة البيضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وأصدر "فيفا" بدوره عقوبة ضد نادي الزمالك بغرامة مالية تقدر بمليون و250 ألف دولار، مع تهديد النادي الأبيض أنه مهدد بالحرمان من قيد صفقات جديدة إذا لم يتم دفع الغرامة.
يذكر أن حمدي النقاز (27 عاما) انتقل إلى صفوف الزمالك في يناير 2018 قادمًا من النجم الساحلي التونسي، قبل أن يرحل في نوفمبر الماضي وينتقل لنادي سودوفا بطل ليتوانيا.
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