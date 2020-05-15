مرتضى يكشف لمصراوي شرطا أساسيا لاستئناف تدريبات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

أبدى مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، استعداد فريقه لاستئناف التدريبات في ظل توقف مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا، ولكن وفقا لشروط محددة.

وقال مرتضى، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الجمعة: "إذا كان هناك قرار بعودة التدريبات للأندية، نادي الزمالك مستعد لاستئناف التدريبات ولكن بشرط محدد".

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وأضاف: "ذلك الشرط يتمثل في وجود ضمانات من عمرو الجنايني واللجنة الخماسية بتحمل المسؤولية، وإرسال خطابات لنا بأنهم سيتحملون مسؤولية حدوث أي شيء".

وكان اتحاد الكرة أعلن بشكل رسمي تمديد تعليق النشاط الكروي في مصر حتى نهاية شهر مايو الجاري، بناءً على القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء باستمرار فرض الحظر على حركة المواطنين.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع في الدوري برصيد 31 نقطة من 16 مباراة، فيما يتصدر النادي الأهلي ترتيب الجدول برصيد 49 نقطة من 17 لقاء.