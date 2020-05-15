مهاجم المقاولون العرب مهدد بالإيقاف 6 أشهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد نصر عزام، المحامي المكلف من نادي طنطا لمتابعة قضية النادي مع مهاجمه التونسي السابق سيف الجزيري، أن اللاعب مهدد بالإيقاف بعد توقيعه لنادي المقاولون العرب.

وكان الجزيري رحل عن طنطا في سبتمبر 2018 لينتقل إلى الملعب القابسي التونسي، قبل أن يعود إلى الدوري المصري ليلعب مع المقاولون العرب منذ يناير 2019.

وقال نصر عزام في تصريحات تلفزيونية لقناة "الحدث اليوم": "سيف الجزيري بادر بفسخ عقده من جانب واحد مع طنطا، ثم انتقل إلى تونس قبل أن يعود ليوقع مع المقاولون".

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وأضاف: "أعتقد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" سيصدر قرارا في الفترة المقبلة بتوقيع عقوبة الإيقاف على اللاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 6 أشهر، بجانب حصول طنطا على تعويض".

وكان نادي طنطا تقدم بشكوى ضد الجزيري تفيد بحصول اللاعب على كل مستحقاته المالية، وذلك بعد توقيعه لنادي الملعب التونسي رغم ارتباطه بعقد مع الفريق الطنطاوي.

يُذكر أن الجزيري (27 عاما) يلعب بصفة أساسية مع المقاولون العرب خلال الموسم الجاري، وتألق اللاعب بتسجيل سبعة أهداف وصناعة ثلاثة آخرين في 16 مباراة بالدوري المصري.