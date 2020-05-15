ليفاندوفسكي يوجه نصيحة إلى هالاند

حرص البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونيخ الألماني على توجيه النصيحة إلى النرويجي إيرلينج هالاند لاعب بوروسيا دورتموند، وذلك قبل بداية فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة "ديلي ستار" أن ليفاندوفسكي حث اللاعب هالاند على عدم الرحيل عن أسود الفيستيفال، خاصة إذا كانت وجهته مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويرى أنه من الأفضل تجاهل مثل هذا الاهتمام، ويبقى في الدوري الألماني لزيادة مهاراته.
وجذب هالاند انتباه كل من مانشستر يونايتد وريال مدريد أثناء اللعب مع بطل النمسا سالزبورج، بعد عروضه المميزة في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق النرويجي شهرة كبيرة هذا
الأمر الذي دفع مانشستر يونايتد وريال مدريد إلى التفكير في الحصول على خدمات صاحب الـ19 عامًا هذا الصيف، لكن ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، الذي غادر دورتموند قبل بضع سنوات، يعتقد أن هالاند سيكونمن الأفضل تجاهل مثل هذا الاهتمام.
وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى من أزمة إقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم مؤخرًا، مما أدى إلى توقف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار الوباء، وتسبب في خسائر مالية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.
وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.
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