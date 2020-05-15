فيتوريا يوافق على الاستمرار مع النصر السعودي بشرط

أبدى المدير الفني روي فيتوريا موافقته المبدئية على الاستمرار مع النصر السعودي خلال الفترة القادمة ولكن بشرط وحيد. واشترك المدرب الحصول على 30 مليون ريال سعودي في الموسم الواحد وذلك وفقًا لما جاء في تقرير صحيفة الشرق الأوسط سعودي في الموسم الواحد وذلك وفقًا لما جاء في تقرير صحيفة الشرق الأوسط السعودية وأكدت الصحيفة أن المدير الفني طلب الحصول على 30 مليون ريال كراتب سنوي له وجهازه المعاون لتجديد عقده مع العالمي. مليون ريال كراتب سنوي له وجهازه المعاون لتجديد عقده مع العالمي. وكانت أنباء قد ربطت المدير الفني بالدخول في مفاوضات مع نادي فناربخشة التركي للانتقال إليه خلال الفترة القادمة.

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