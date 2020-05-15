فيتوريا يوافق على الاستمرار مع النصر السعودي بشرط

أبدى المدير الفني روي فيتوريا موافقته المبدئية على الاستمرار مع النصر السعودي خلال الفترة القادمة ولكن بشرط وحيد.
واشترك المدرب الحصول على 30 مليون ريالسعودي في الموسم الواحد وذلك وفقًا لما جاء في تقرير صحيفة الشرق الأوسط السعودية.
وأكدت الصحيفة أن المدير الفني طلب الحصول على 30مليون ريال كراتب سنوي له وجهازه المعاون لتجديد عقده مع العالمي.
وكانت أنباء قد ربطت المدير الفني بالدخول في مفاوضات مع نادي فناربخشة التركي للانتقال إليه خلال الفترة القادمة.
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