عبد الرزاق حمدالله يشيد بمستوى بيتروس مع النصر

حرص النم المغربي عبد الرزاق حمدالله لاعب فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم على تقديم الإشادة لزميله في الفريق بيتروس ماتيوس وذلك بعد المستوى الجيد الذي ظهر عليه مع الفريق في الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس الفريق في الفترة الأخيرة قبل توقف النشاط الكروي بسبب فيروس كورونا وقام حمدالله بنشر مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور الشهير "انستجرام" يُبرز خلاله تمريرات بيتروس الساحرة، معلقاً عليها: "الممر الرائع". لتبادل الصور الشهير "انستجرام" يُبرز خلاله تمريرات بيتروس الساحرة، معلقاً عليها: "الممر الرائع". ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 45 نقطة وذلك بعد مرور 22 جولة من المسابقة التي يتصدرها الهلال برصيد 51 نقطة .

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