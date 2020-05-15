اخبار الرياضه

الدوري الروسي لكرة القدم يعود 21 يونيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 قررت اللجنة التنفيذية للإتحاد الروسي استئناف الدوري الكروي في البلاد يوم  21 يونيو بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس .

ويأتي هذا القرار رغم تسجيل إصابات مرتفعة بـالفيروس في روسيا في الأيام

الأخيرة.

ورصدت البلاد اليوم الجمعة أكثر من عشرة آلاف إصابة بالفيروس.

وباتت روسيا ثاني أكثر بلد في العالم تضررا من حيث عدد الإصابات المسجلة،بعد الولايات

Advertisements
المتحدة.

ووصل تعداد الإصابات في روسيا الى نحو 263 ألف حالة، مع 2418 وفاة، وهو رقم نسبيا متدنٍ مقارنة بدول أخرى.

وتوقفت المباريات بعد الجولة 22 حيث كان زينيت سان بطرسبرغ متصدرا بـ "50 نقطة" بفارق تسع نقاط عن كل من لوكوموتيف موسكو وكراسنودار.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدوري الروسي لكرة القدم يعود 21 يونيو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا