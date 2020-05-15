الدوري الروسي لكرة القدم يعود 21 يونيو

قررت اللجنة التنفيذية للإتحاد الروسي استئناف الدوري الكروي في البلاد يوم 21 يونيو بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا .
ويأتي هذا القرار رغم تسجيل إصابات مرتفعة بـالفيروس في روسيا في الأيامالأخيرة.
ورصدت البلاد اليوم الجمعة أكثر من عشرة آلاف إصابة بالفيروس.
وباتت روسيا ثاني أكثر بلد في العالم تضررا من حيث عدد الإصابات المسجلة،بعد الولايات
ووصل تعداد الإصابات في روسيا الى نحو 263 ألف حالة، مع 2418 وفاة، وهو رقم نسبيا متدنٍ مقارنة بدول أخرى.
وتوقفت المباريات بعد الجولة 22 حيث كان زينيت سان بطرسبرغ متصدرا بـ "50 نقطة" بفارق تسع نقاط عن كل من لوكوموتيف موسكو وكراسنودار.
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