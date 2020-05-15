روسيا تقرر استئناف دوري كرة القدم وتحدد موعده النهائي

أعلنت السلطات الرياضية الروسية استئناف منافسات دوري كرة القدم، بعد فترة التوقف منذ مارس الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
حددت الجهات المعنية موعد 21 من يونيو المقبل، للاستئناف من جديد، مع أخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة كافة، ولم تحدد
ومن المقرر أن يتم السماح بتبديل خمسة لاعبين في المباراة الواحدة هذا الموسم.
ويحتل فريق زينيت صدارة الترتيب قبل فترة التوقف.
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