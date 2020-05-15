موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة غدًا في الدوري الألماني والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة الكرة حول العالم انطلاق أولى مباريات الدوري الألماني، غدًا السبت، بعد فترة توقف طويلة جاءت نتيجة تفشي فيروس كرونا المستجد "كوفيد 19".

قرر الاتحاد الألماني لكرة القدم

استئناف النشاط غدًا، للمرة الأولى، بعد فترة توقف لأسابيع، وستكون البداية مع مباراة القمة المرتقبة بين بوروسيا دورتموند وشالكة التي يتوقع أن تحظى بمتابعة كبيرة على مستوى العالم.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وشالكة والقناة الناقلة:

ستنطلق مباراة بوروسيا دورتموند ضد شالكة في تمام الساعة الـ3:30 عصرًا بتوقيت مصر، وستذاع عبر قناة بي إن سبورت 1، بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.