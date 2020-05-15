ظهير أتليتكو مدريد يشارك في التدريبات بعد تعافيه من كورونا

أعلن نادي أتليتكو مدريد، انتظام ظهيره الأيسر رينان لودي، في التدريبات الفردية التي يجريها الفريق، بعد تعافيه من فيروس كورونا المستجد، وظهور سلبية التحاليل التي

أجراها مؤخرا.وأكد النادي أن اللاعب خضع لفحوصات وأظهرت امتلاكه للأجسام المضادة للفيروس، بالرغم من إيجابية العينات التي أجراها خلال الأسبوع الماضي.وأكد النادي الإسباني، على التزامه التام ببروتوكولات التعامل الصحي المحددة من السلطات الإسبانية في التعامل مع أي اشتباهات بالإصابة بين اللاعبين.ومن المقرر أن يشارك اللاعب في مران اليوم بشكل طبيعي.