خروج التونسي حمدي النقاز من السجن بعد "الصلح"

أعلن محمد حلمي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة، الإفراج عن اللاعب الدولي التونسي حمدي النڨاز، لاعب الزمالك السابق، بعد الحكم الصادر اليوم بـ4 أشهر سجنًا مع تأجيل التنفيذ،

ذلك بعد أيام من توصله لحل ودي مع رجل الأمن.

كان النقاز تعرض للحكم بالسجن لمدة 4 أشهر، وغرامة مالية، بعد

تعديه لفظيًا على أحد أفراد الأمن، بسبب قيادة سيارته من دون ترخيص في فترة حظر التجول بتونس، في شهر أبريل الماضي، ليتم القبض عليه.

وكان النقاز دخل السجن في 30 أبريل الماضي، بعد حكم المحكمة، بحبسه لمدة 4 أشهر.