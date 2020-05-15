أعلن محمد حلمي، المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بمدينة سوسة، الإفراج عن اللاعب الدولي التونسي حمدي النڨاز، لاعب الزمالك السابق، بعد الحكم الصادر اليوم بـ4 أشهر سجنًا مع تأجيل التنفيذ،ذلك بعد أيام من توصله لحل ودي مع رجل الأمن.
كان النقاز تعرض للحكم بالسجن لمدة 4 أشهر، وغرامة مالية، بعدتعديه لفظيًا على أحد أفراد الأمن، بسبب قيادة سيارته من دون ترخيص في فترة حظر التجول بتونس، في شهر أبريل الماضي، ليتم القبض عليه.
وكان النقاز دخل السجن في 30 أبريل الماضي، بعد حكم المحكمة، بحبسه لمدة 4 أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر خروج التونسي حمدي النقاز من السجن بعد "الصلح" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.