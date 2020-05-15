بالفيديو.. محمود سعد يكشف تفاصيل عودة المدربين العالقين بالخارج

شهد مطار القاهرة اليوم الجمعة وصول طائرتان قادمتان من الأراضي السعودية لنقل المدربين المصريين والأطباء العاملين في المجال الرياضي العالقين بالمملكة السعودية.

ومن المقرر أن تصل الطائرة الأولي لأرض الوطن في الثانية ظهرا بصالة الوصول ٣ وعلي متنها ١٢٥ فرد قادمة من مدينة الرياض فيما تصل الطائرة الثانية في الثالثة عصرا صالة الوصول ٣ قادمة من مدينة جدة وعلي متنها ٤٨ فرد.

وفي تصريحات خاصة أكد الدكتور محمود سعد المدير الفني لاتحاد الكرة أنه تم بذل مجهودات كبيرة من أجل إعادة المدربين المصريين العالقين بالخارج بداية من اتحاد الكرة برئاسة عمرو

الجنايني الذي أكد علي أنه جاهز باي مساعدات ومتابعة الدكتورة سحر عبد الحق عضو المجلس إضافة الي وزارة الشباب والرياضة والكابتن طيار اشرف محمود والكابتن طيار محمد جمال بالإضافة إلي مساهمة كبيرة من قبل الحاج محمود الاسيوطي رئيس نادي لافيينا موجها له الشكر لمساندته الكبيرة في إعادة المدربين من الخارج بالإضافة إلي المساهمة بمساعدة المدربين في ظل توقف النشاط الرياضي ببعض الدول مثل السعودية والإمارات بمبلغ وصل إلي ١٧٠ الف جنيه مشددا علي أن إجراءات نقل المدربين من الخارج لارض الوطن مكلفة بشكل كبير من حيث تذاكر الطيران والاتوبيسات التي ستنقلهم من المطار للحجر الصحي .

وقال إن الاسبوع الماضي وصل لمصر ١٦٠ مدرب قادمين من الامارات ونزلوا في أحدي فنادق الحجر الصحي بمدينة نصر.

إضافة إلي الطائرتان القادمتان اليوم من السعودية وسيتم نقلهم لفندق الحجر الصحي بمدينة ٦ اكتوبر .

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وقال الدكتور محمود سعد أنه عقب عيد الفطر المبارك سيتم استئناف هذه الرحلات لنقل المدربين والأطباء من الخارج لمصر .

وشدد علي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر تعليماته للسلطات المصرية بأنه بقدر الإمكان نقوم باعادة المصريين العالقين بالخارج كما أن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لما يتأخر حيث أعطي تعليماته للمسئولين في رئاسة الوزراء من أجل الحصول علي الموافقات اللازمة.