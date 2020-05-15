صفحة النادي الاهلي تقصف جبهة الزمالك

تقترب ذكرى سعيدة على ذاكرة جماهير النادي الأهلي، بحلول ذكرى منح المارد الأحمر، لقب نادي القرن ، من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، في عام 2001، حيث تسلم الراحل صالح سليم رئيس النادى الأهلى جائزة نادى القرن، كونه أكثر الأندية الأفريقية تحقيقا للنجاحات والألقاب على مدار القرن العشرين.

ردت صفحة النادي الأهلي عبر موقع التواصل

الإجتماعي "فيسبوك" على تصريحات رئيس نادي الزمالك الأخيرة، بأن النادي يجهز ملفًا لاسترداد لقب القرن، لتكتب صفحة النادي الأهلي:" 6 أيام على احتفالنا بذكرى تتويجنا بنادي القرن الافريقي".

Advertisements

يأتي ذلك وسط تداعيات رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، خلال الأيام الحالية، بتجهيز لجنة بالنادي من أجل اعداد

ملف بعد مراجعته مع خبراء القانون بمصر والأجانب، لتقديمه للاتحاد الدولي، "فيفا" من أجل استعادة لقب القرن الأفريقي، الذي يرى مسؤولو الزمالك، بأنه من حق النادي الأبيض.

وصرح مرتضى منصور، بأن الزمالك سيجهز الملف من أجل تقديمه، واستعادة اللقب، وهو ما أكده أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادي الزمالك، بأنه حال تأكد النادي بنسبة تفوق 90% من قوة موقفنا سنبدأ اللجوء للمحكمة الرياضية الدولية وتلك الدراسة سوف تستغرق 10 أيام بحد أقصى.