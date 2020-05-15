يرى مدافع الاهلي أن الأجواء التي أقيمت فيها مباراة الفريق ضد الترجي التونسي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا نسخة 2018 كانت اجواء حرب.
وخسر الاهلي أمام الترجي بثلاثة اهداف دون رد، في لقاء الإياب الذي أقيم بتونس، وحسم الفريق التونسي اللقب لصالحه بأفضلية فارق الأهداف بعدما خسر الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.
أيمن أشرف أكد خلال تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” أن اللاعبين واجهوا ظروفا صعبة قبل وأثناء تلك المباراة، مشيرا إلى أن حافلة الفريق تعرضت للاعتداء وهي في طريقها إلى ملعب رادس، اصيب على اثرها هشام محمد لاعب الفريق السابق بقطع في حاجبه.
مدافع الاهلي الدولي شدد على أن الجمهور التونسي كان يقوم بإطلاق قنابل صوتية اثناء المباراة، بهدف إرهابهم، وهو ما نجحوا فيه بالفعل، واثر بشكل كبير على تركيز اللاعبين.
وأشار أيمن أشرف إلى أنه تعرض لنفس الموقف عندما كان متواجدا مع الفريق في مباراة الترجي بملعب رادس في قبل نهائي دوري الابطال 2010 والتي فاز بها الفريق التونسي بهدف سجله مهاجمه مايكل إينرامو بيده.
وتأهل الاهلي إلى نصف نهائي النسخة الحالية من دوري أبطال افريقيا بعد تخطي منافسه صن داونز الجنوب افريقي في دور الثمانية، وضرب موعدا مع مواجهة الوداد المغربي، قبل أن تتوقف البطولة على خلفية تفشي فيروس كورونا.
..
كانت هذه تفاصيل خبر أيمن أشرف: واجهنا الترجي في أجواء حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.