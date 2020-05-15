إيفونا يتحول إلى طبيب “ولادة”

استغل الجابوني ماليك إيفونا مهاجم الاهلي السابق وناسيونال ماديرا الحالي، فترة توقف النشاط الكرة من خلال المشاركة في التطبيق الشهير “تيك توك”.

واتجه عدد كبير من مشاهير كرة القدم حول العالم إلى تصوير فيديوهات قصيرة عبر التطبيق الشهير والذي انتشر بشكل كبير في جميع أنحاء العالم عقب تفشي فيروس كورونا وتعليق نشاط كرة القدم.

إيفونا قام بتصوير فيديو “كوميدي” مستغلا حالة توقف النشاط لقضاء وقت فراغه، حيث تقمص دور طبيب ولادة، وقام بعملية ولادة لزجاجة مياه كبيرة أخرج منها زجاجة صغيرة، مع قيامه بتقليد صوت المولود وذلم بالصراخ المستمر.

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وانضم إيفونا الشهير بـ”واحد وسط تلاتة” كما أطلق عليه جمهور الاهلي، إلى ناسيونال ماديرا البرتغالي الذي يلعب بدوري الدرجة الثانية على سبيل الإعارة من نادي سانتا كلارا خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.

المهاجم الجابوني كان قد أعلن في أكثر من مناسبة رغبته في العودة إلى الفريق الاحمر من جديد، مؤكدا أنه رحل إلى الصين مجبرا ولم يكن يريد ترك القلعة الحمراء على الإطلاق.

يذكر أن الاهلي كان قد ضم المهاجم الجابوني في صيف 2015 قادما من صفوف الوداد المغربي في صفقة تخطت 2 مليون دولار، قبل أن يقوم ببيعه لنادي تيانجين الصيني في العالم التالي، في صفقة قياسية بلغت 8 ملايين دولار.