الكاف يمنح الاهلي 6 مليون جنيه

الكاف أرسل للأهلي شيك بنكي بمبلغ 365 ألف دولار، وهو المبلغ الخاص بتأهل الفريق إلى دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الفريق الأحمر كان قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية عقب تخطي عقبة صن داونز الجنوب أفريقي في دور الثمانية، بالفوز ذهابا بهدفين دون رد، والتعادل بنتيجة 1-1 في لقاء الإياب.

الاتحاد الأفريقي لم يتوان في إرسال الملايين الستة للنادي الاهلي، بعدما خاطبه الأخير للحصول على مستحقاته لدى الكاف، من أجل صرف مرتبات لاعبيه وموظفيه بسبب تجميد النشاط.

وكان الكاف قد قرر تجميد بطولة دوري الأبطال بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف النشاط الرياضي على مستوى العالم، ولم يتم حسم مصير البطولة حتى الآن، حيث كان من المقرر أن يواجه الاهلي فريق الوداد المغربي لحسم بطاقة التأهل للنهائي.