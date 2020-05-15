إسماعيل يوسف: لا نفكر في قائد الاهلي.. ولن نستغل أزمة سعد سمير

نفى إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، تفكير ناديه في ضم حسام عاشور، أو محاولة استغلال أزمة سعد سمير.

نجم الزمالك السابق شدد على أن ناديه لا يفكر في ضم حسام عاشور قائد الاهلي، مؤكدا أن اللاعب خارج حساباتهم تماما، ولا توجد أي رغبة للحصول على خدماته.

وكان الاهلي قد ابلغ قائده التاريخي بعدم رغبة رينيه فايلر المدير الفني للفريق في استمراره، وعدم التجديد له، خاصة أن تعاقده مع النادي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مع وجود رغبة من اللاعب في الاستمرار بالملاعب وعدم اتخاذ قرار باعتزال الكرة.

وأكد تيجانا في تصريحات تلفزيونية عبر قناة “أون تايم سبورت” أن الزمالك لم يسعى لاستغلال قيام الاهلي برفع اسم سعد سمير مدافع الفريق من قائمته خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والتعاقد معه كونه لاعب حر.

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ورفع الاهلي اسم مدافعه من قائمة الفريق في يناير الماضي بالاتفاق معه، بسبب غيابه عن الملاعب لفترة كبيرة عقب اصابته بقطع في وتر أكيلس، مع التزام النادي على منحه كافة مستحقاته المالية.

وأنهى عضو الزمالك تصريحاته مؤكدا أن طارق حامد لاعب الفريق الابيض، يعد أفضل لاعب وسط في مصر خلال وقلب الزمالك النابض.

وأشار يوسف إلى أن طارق حامد ظل فترة على مقاعد البدلاء عندما انضم للزمالك، لكن تدرب بكل قوة وتركيز حتى دخل التشكيل الأساسي واصبح واحد من اهم اعمدة الفريق.

يذكر أن طارق حامد كان قد جدد تعاقده مع الزمالك لمدة 4 سنوات، ويحصل اللاعب على راتب سنوي قيمته 14 مليون جنيه.