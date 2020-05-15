الزمالك: الاهلي لا يستحق الدوري والدليل 2011

رفض إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، فكرة منح الاهلي لقب الدوري، في حالة صدور قرار بإلغاء البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتوقف النشاط الكروي في مصر على خلفية قرارات منظمة الصحة العالمية بسبب تفشي فيروس كورونا، وكانت بطولة الدوري وصلت إلى الجولة الثامنة عشر قبل توقفها.

عضو مجلس الزمالك أكد أنه في حالة إلغاء الدوري، لا يجب اعتبار الاهلي بطلا للمسابقة، مشيرا إلى أن فارق النقاط بينه وبين أصحاب المركزين الثاني والثالث يمكن تعويضه.

وقال يوسف في تصريحات تلفزيونية لقناة “أون تايم سبورت” أن موسم 2011 خير دليل، حيث أن البطولة لم تكتمل وكان فريق حرس الحدود هو المتصدر ولم يتم منحه اللقب.

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وكان موسم 2011-2012 تم الغائه عقب وقوع مجزرة بورسعيد في مباراة المصري والاهلي والتي راح ضحيتها 72 مشجعا من جمهور الفريق الاحمر، وكان حرس الحدود يتصدر الترتيب عقب الجولة الـ14 برصيد 37 نقطة ومن خلفه الاهلي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

تيجانا أنهى تصريحاته مشددا على ضرورة مشاركة جمي ع الاندية في قرار حسم مصير الدوري، وأن يصدر القرار حسب رأي الأغلبية حتى لا يخرج أحد ويعترض عليه.

يذكر أن الأهلي يتصدر ترتيب مسابقة الدوري برصيد 49 نقطة قبل توقفها ويتبقى له مباراة مؤجلة، ويعد الفريق الأحمر أبرز المرشحين للفوز باللقب الخامس على التوالي، خاصة أن أقرب المنافسين هو المقاولون الذي يحتل المركز الثاني برصيد 33 نقطة.