رياضة | صفقة تبادلية بين تشيلسي ويوفنتوس تُغضب برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية بين تشيلسي ويوفنتوس تُغضب برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذ نادي تشيلسي الإنجليزي قرارًا بشأن جورجينيو، نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ظل ارتباطه بخطوة الرحيل خلال الانتقالات الصيفي المقبلة.

ودخل مسؤولي نادي تشيلسي في مفاوضات مع إدارة نادي يوفنتوس، للحصول على خدمات ميراليم بيانيتش، في الميركاتو الصيفي.

وكشف موقع "سكاي سبورتس" أن إدارة نادي تشيلسي تخطط لعرض على نادي يوفنتوس انتقال جورجينيو للسيدة العجوز كجزء من صفقة انضمام بيانيتش إلى البلوز.

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وكان ماوريسيو ساري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، قد طلب من إدارة النادي الموسم الماضي الحصول على خدمات جورجينيو لتدعيم صفوف، تشيلسي رفض التفريط في خدمات اللاعب.

ويعد تشيلسي أحدث المنضمين للصراع على بيانيتش والذي ارتبط اسمه مؤخرا، ببرشلونة، ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

فيما أعرب اللاعب عن رغبته في الانتقال إلى نادي برشلونة، والذي يخطط لعقد صفقة تبادلية مع إدارة نادي يوفنتوس، لتعويض السيدة العجوز بالاعب البرازيلي آرثر ميلو، مقابل ضم بيانيتش في الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن اللاعب البوسنى صاحب الـ30 عاما، قد انضم إلى يوفنتوس، عام 2016، قادما من صفوف فريق روما، وشارك مع البلوز في 167 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل خلالف 22 هدفا.