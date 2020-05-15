رياضة | على طريقة بايرن ميونيخ.. الأهلي يُخصص كمامات تحمل شعار النادي لمواجهة "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر على طريقة بايرن ميونيخ.. الأهلي يُخصص كمامات تحمل شعار النادي لمواجهة "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إلزام جميع العاملين والموظفين بالنادي بكمامات خاصة تحمل شعار القلعة الحمراء، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي بدأها الأهلي منذ انتشار وباء فيروس كورونا الذي ضرب العالم.

واتخذ النادي الأهلي جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، حفاظًا على صحة وسلامة الجميع داخل النادي بفروعه المختلفة، منها ارتداء الكمامات الخاصة، والتعقيم الكامل لكل الأسطح والأرضيات داخل النادي سواء في الصالات الرياضية وغرف الملابس والحمامات وكافة المنشآت.

وصمم النادي كمامة خاصة تحمل شعار واسم الأهلي، وتم توزيعها على جميع العاملين والموظفين بالنادي، حرصًا على سلامتهم وإتباع كل التعليمات التي تصدر عن وزارة الصحة.

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وأكد العميد مرجان أن وجود الكمامة أمر إجباري لأي شخص يوجد داخل النادي، وذلك تماشيًا مع حزمة الإجراءات الاحترازية التي كان الأهلي سباقًا في تنفيذها منذ بداية جائحة كورونا.

الأهلي يسير على نهج بايرن ميونيخ الألماني

ويأتي قرار النادي الأهلي بتصميم كمامة خاصة تحمل شعار النادي، وإلزام جميع العاملين والموظفين بالقلعة الحمراء بارتدائها، مشابهًا للخطوة التي اتخذتها بعض أندية أوروبا في ذلك الشأن ومنها نادي بايرن ميونيخ الألماني، والذي صمم أيضا كمامة تحمل شعار العملاق البافاري ليرتديه العاملين والموظفين واللاعبين والأجهزة الفنية داخل النادي، خاصة بعد قرار استئناف الدوري الألماني.

ويتوقف النشاط الرياضي في جميع أنحاء العالم منذ منتصف مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، والتي تسببت في العديد من الإصابات والوفيات في مختلف البلدان ومنها مصر.