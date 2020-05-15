رياضة | تفاصيل عرض ستوك سيتي لضم أكرم توفيق

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عرض ستوك سيتي لضم أكرم توفيق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم أكرم توفيق لاعب وسط النادي الأهلي والمُعار لصفوف فريق الجونة، أداء رائع خلال الفترة الماضية، وكان أحد أبرز اللاعبين الشباب فى مصر.

وكان توفيق أحد العناصر الأساسي والركائز فى تشكيل شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي والذى توُج ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد والتى أقيمت العام الماضي فى مصر.

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وتلقى أكرم توفيق عرض من فريق ستوك سيتي الإنجليزي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، حسبما أشارت تقارير صحفية.

وكان رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمُعار من صفوف هيدرسفيلد تاون الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي، قد لعب من قبل فى صفوف ستوك سيتي الذى يلعب حاليًا فى دوري الدرجة الأولى بإنجلترا .

وأوضحت تقارير صحفية أن نادر شوقي وكيل اللاعب أبلغ أكرم توفيق بعرض ستوك سيتي، والذى كان يسعي لضمه، قبل التوقف الحالي بسبب فيروس كورونا المستجد والذى تسبب فى تعليق كافة الأنشطة والمباريات فى جميع الدول حول العالم.