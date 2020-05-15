رياضة | الأهلي يدرس زيادة عقد سعد سمير

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يدرس زيادة عقد سعد سمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس مسؤولو النادي الأهلي زيادة عقد مدافع الفريق الأول لكرة القدم سعد الدين سمير خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل احتياج القلعة الحمراء له في الفترة القادمة.

وكان اللاعب قد غاب خلال الأشهر ال 6 الماضية عن الملاعب بسبب الإصابة بقطع فى وتر أكيليس، مما جعل إدارة الكرة بالأهلي تقوك برفع اسم اللاعب من قائمة الفريق، بسبب غيابه لمدة كبيرة بالإتفاق معه.

ومع إقتراب عودة اللاعب للملعب منزجديد وشفائه من الإصابة يدرس مسؤولي القلعة الحمراء زيادة عقد اللاعب ل 8 ملايبن جنيه فى الموسم، حسبما أشارت تقارير صحفية.

ويذكر أن سعد سمير تم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عام 2010.