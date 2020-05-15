رياضة | رسميا.. الدوري الروسي يعود للحياة 21 يونيو القادم

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رسميا.. الدوري الروسي يعود للحياة 21 يونيو القادم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت اللجنة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الروسي استئناف بطولة الدوري المحلي يوم 21 يونيو القادم.

وأشار بيان إثر اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي "سيُستأنف الدوري الروسي لكرة القدم في 21 يونيو".

ويأتي هذا القرار في ظل تسجيل إصابات متزايدة بـ"كوفيد-19" في روسيا في الأيام الأخيرة.

وأحصت البلاد الجمعة أكثر من عشرة آلاف إصابة بالفيروس، وذلك في نسق مستمر منذ الثالث من مايو باستثناء يوم الخميس حين بلغت الحالات 9974.

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وباتت روسيا ثاني أكثر بلد في العالم تضررا من حيث عدد الإصابات المسجلة، خلف الولايات المتحدة.

ووصل تعداد الإصابات في روسيا الى نحو 263 ألف حالة، مع 2418 وفاة، وهو رقم نسبيا متدنٍ مقارنة بدول أخرى.

وكانت السلطات مددت مطلع أبريل الماضي تعليق مباريات كرة القدم حتى 31 مايو .

وتوقفت المباريات بعد المرحلة 22 عندما كان زينيت سان بطرسبرغ متصدراً (50 نقطة)، بفارق تسع نقاط عن كل من لوكوموتيف موسكو وكراسنودار.