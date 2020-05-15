رياضة | كارتيرون يكشف حقيقة مفاوضات الترجي وعرض "الساموراي"

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كارتيرون يكشف حقيقة مفاوضات الترجي وعرض "الساموراي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن إمكانية رحيله لتدريب الترجي التونسي نهاية الموسم الجاري.

وتحدث كارتيرون خلال تصريحاته لوسائل عنوان مصرية، أنه لم يتحدث أحد معه من مسؤولي الترجي التونسي، وأنه علم بذلك من وسائل الإعلام أيضاً.

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وأشار كارتيرون أنه رفض الرحيل مؤخرا عن الزمالك، بعد تلقيه عرضا من أحد الفرق اليابانية، لكنه فضل البقاء مع القلعة البيضاء.

ويرغب مسؤولو الزمالك في تجديد عقد كارتيرون لمدة عام إصافي، والذي ينتهي عقده نهاية الموسم الجاري.

واستطاع كارتيرون رفقة الزمالك، التتويج بلقبي السوبر المصري والأفريقي وكذلك العبور إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.