رياضة | برشلونة يطرد 4 لاعبين للظفر بخدمات ثنائي الكالتشيو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر برشلونة يطرد 4 لاعبين للظفر بخدمات ثنائي الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن هناك 4 لاعبين في طريقهم للرحيل عن برشلونة في خطوة من البلاوجرانا للتعاقد مع نجوم كبار.

وذكرت شبكة " راي" سبورت الإسبانية فإن الفريق الكتالوني مستعد للتخلي عن إيفان راكيتيتش، وصامويل أومتيتي، لكي يحصل على خدمات بيانيتش لاعب وسط السيدة العجوز.

وأكدت الشبكة بأن برشلونة ، مستعد لإدخال لاعب الوسط التشيلي آرتورو فيدال، والمدافع الشاب جان كلير توديبو، ضمن عملية التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويذكر أن برشلونة يرغب فى التعاقد مع ظهير يوفنتوس ماتيا دي تشيليو، لتدعيم الجبهة اليسري.