اخبار الرياضه

رياضة | برشلونة يطرد 4 لاعبين للظفر بخدمات ثنائي الكالتشيو

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يطرد 4 لاعبين للظفر بخدمات ثنائي الكالتشيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن هناك 4 لاعبين في طريقهم للرحيل عن برشلونة في خطوة من البلاوجرانا للتعاقد مع نجوم كبار.

وذكرت شبكة " راي" سبورت الإسبانية فإن الفريق الكتالوني مستعد للتخلي عن إيفان راكيتيتش، وصامويل أومتيتي، لكي يحصل على خدمات بيانيتش لاعب وسط السيدة العجوز.

وأكدت الشبكة بأن برشلونة ، مستعد لإدخال لاعب الوسط التشيلي آرتورو فيدال، والمدافع الشاب جان كلير توديبو، ضمن عملية التعاقد مع لاوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

ويذكر أن برشلونة يرغب فى التعاقد مع ظهير يوفنتوس ماتيا دي تشيليو، لتدعيم الجبهة اليسري. 

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا