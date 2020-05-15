رياضة | إدارة التعاقدات بالأهلي تعرض على فايلر بدلاء رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر إدارة التعاقدات بالأهلي تعرض على فايلر بدلاء رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرصت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي على ترشيح العديد من الأسماء خلال الفترة الأخيرة للسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، للاختيار بينهم لحسم بديل رمضان صبحي خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح المصدر أن الأسماء المطروحة على مائدة جهاز الكرة، الثنائي الأوروجواياني جاستون سيرينو، مهاجم صن داونز الجنوب أفريقي، والبرازيلي ماركوس كينو، مهاجم نادي بيراميدز والمعار إلى صفوف الجزيرة الإماراتي.

واختتم المصدر أن كل الأمور ما زالت مطروحة بشأن التعاقد مع لاعب جناح أيسر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، موضحا أن إدارة الأهلي تسعى لتعويض رحيل رمضان صبحي جناح الفريق الأحمر.