رياضة | بعد غيابه فترة طويلة.. "لؤلؤة" الأهلي تقترب من العودة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد غيابه فترة طويلة.. "لؤلؤة" الأهلي تقترب من العودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى نادي الأهلي أنباء سارة بشأن عودة نجمه المصاب والذي يبتعد عن الملاعب لفترة طويلة.

واقترب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي من استعادة نجم الوسط حمدي فتحي للمشاركة فى التدريبات الجماعية مع القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقطع حمدى فتحى لاعب وسط فريق الأهلي شوطًا كبيرًا نحو الانتهاء من خوض برنامجه البدنى والتأهيلى، للتعافى من الإصابة التى تعرض لها بقطع فى غضروف الركبة.

وتألق حمدى فتحى بقميص النادى الأهلى، خلال الفترة الماضية، إذ كان من أبرز العناصر فى خط وسط الفريق ومنتخب مصر، قبل أن يتعرض للإصابة فى معسكر الفراعنة تحت قيادة حسام البدرى.