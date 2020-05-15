رياضة | خيبة أمل في ريال مدريد وبرشلونة بشأن التعاقد مع ثنائي باريس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر خيبة أمل في ريال مدريد وبرشلونة بشأن التعاقد مع ثنائي باريس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن باريس سان جيرمان الفرنسي لن يفرط في نجميه الكبيرين كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا إلى ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين.

وذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية بأن إدارة باريس سان جيرمان لن تعاني في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من صداع رحيل نجمي الفريق.

وأكدت الصحيفة الفرنسية أن الإدارة الفرنسية قامت بواجبها وتمكنت من تحصين نجمها مبابي من الاهتمام المتواصل من جانب ريال مدريد.

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وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أنه بالنسبة لنيمار فإنه سيكون من الصعب على برشلونة دفع قيمته في ظل الأزمة الإقتصادية التي أحدثها تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان لا يمانع رحيل النجم البرازيلي إلى برشلونة وخير دليل عى ذلك في الصيف الماضي الذي شهد فشل الصفقة بفارق 20 مليون يورو فقط بينما يركز النادي الباريسي جهوده على الاحتفاظ بمبابي.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أن باريس سان جيرمان يرحب بإمكانية الحصول على قيمة نيمار من برشلونة بالتقسيط لكنه واثق في صعوبة إتمام الصفقة في الصيف المقبل بسبب الأزمة الاقتصادية وحاجة النادي الكتالوني الماسة للتعاقد مع مهاجم صريح.