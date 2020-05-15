رياضة | كريستيانو كاد أن ينتقل إلى برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كريستيانو كاد أن ينتقل إلى برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف روبرت فرنانديز، السكرتير الفني السابق لنادي برشلونة، عن قصة حدثت عام 2003، جعلت برشلونة قريب من ضم كريستيانو رونالدو.

وتحدث فرنانديز خلال مقابلة مع صحيفة "سوبر ديبورتي"، قائلا:" اتصلت بوكيل أعمال اللاعبين خورخي مينديز، وقلت له أريد مقابلتك وتناول مشروب، وكان ذلك أثناء مباراة للمنتخب البرتغالي".

Advertisements

وتابع:" كان هناك كشاف من برشلونة معروف جدا، لمتابعة كريستيانو رونالدو والذي كان رائعا جدا في هذه المباراة".

وواصل:" كان هناك لاعب رائع في منتخب البرتغال اسمه كواريسما، وبعد المباراة قابلت كشاف برشلونة وقلت له كريستيانو لاعب رائع وكذلك كواريسما، وفي النهاية قرر برشلونة التوقيع على كواريسما، رغم أنه كان قادر على ضم رونالدو، وفي النهاية لم يكن الأمر على ما يرام".

وتعاقد برشلونة مع كواريسما من بورتو، لكنه فشل مع العملاق الكتالوني، وانتقل رونالدو إلى مانشستر يونايتد في ذلك الوقت.