رياضة | رغم وجود عرضين أوروبيين.. الزمالك يرفض رحيل نجمه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رغم وجود عرضين أوروبيين.. الزمالك يرفض رحيل نجمه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم نادي الزمالك بشكل قاطع موقفهم من رحيل أشرف بن شرقي رغم وجود أكثر من عرض لضمه في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت التقارير الصحفية المغربية أن هناك العديد من أندية الدوري السعودي تريد ضم بن شرقي في الصيف القادم.

كما أشارت التقارير إلى أن هناك عروض أوروبية لضم بن شرقي في الصيف القادم من نادي أولمبياكوس اليوناني ونادي طرابزون سبور التركي والذي بدأ بالفعل في التفاوض مع إدارة الزمالك.

ولكن أكد نادي الزمالك من قبل أنه لا ينوي التفريط في خدمات أشرف بن شرقي في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق الشديدة له.