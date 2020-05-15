رياضة | حيلة جديدة من يوفنتوس لخطف نجم برشلونة قبل مانشستر سيتي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر حيلة جديدة من يوفنتوس لخطف نجم برشلونة قبل مانشستر سيتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن يوفنتوس يضغط مؤخرًا للتفوق على مانشستر سيتي في سباق الحصول على خدمات أحد لاعبي برشلونة، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن يوفنتوس أكثر من يعمل مؤخرًا لضم نيلسون سيميدو، ظهير البارسا، لاسيما بعدما فشلت مفاوضات تجديده مع برشلونة.

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وذكرت أن يوفنتوس يريد تضمين سيميدو في صفقة انتقال ميراليم بيانيتش إلى برشلونة، ويغري النادي الكتالوني بتعويض الظهير البرتغالي عن طريق ضم ماتيا دي تشيليو.

وسبق أن أشارت تقارير إلى رغبة سيميدو في الانتقال إلى مانشستر سيتي، إلا أن الصحيفة الإسبانية، تؤكد أن عدم حل الفريق الإنجليزي لأزمة الحرمان من المشاركة الأوروبية لمدة عامين، سيعطل الصفقة.

يذكر أن سيميدو شارك هذا الموسم في 29 مباراة بمختلف البطولات رفقة البارسا، ولم يحرز أي هدف، بينما قدم لزملائه 5 تمريرات حاسمة.