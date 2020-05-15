رياضة | عمر جابر يقترب من العودة إلى الزمالك

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 15 مايو 2020 04:16 مساءً - انت الان تقراء خبر عمر جابر يقترب من العودة إلى الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب النجم الدولي عمر جابر ظهير بيراميدز من العودة إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

الاتحاد المصري لكرة القدم يقرر مد تعليق الدوري

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد قرر مد تأجيل مسابقة الدوري الممتاز حتى نهاية مايو الجاري، تمشايا مع قرار الحظر التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري.

جاء قرار تأجيل النسخة الحالية من بطولة الدوري المصري حرصاً على أرواح أفراد المنظومة من لاعبين وجماهير من تفشي فيروس كورونا في مصر.

عودة عمر جابر إلى الزمالك

وعلم موقع الخليج 365 الرياضي من مصادره داخل جدران القلعة البيضاء، أن مسئولي الزمالك ما زالوا يريدوا عودة عمر جابر إلى صفوف الفريق مطلع الموسم المقبل.

وأوضح المصدر أن القرار بعودة عمر جابر يعود إلى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، فيما صرح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك أن عودة الطير المهاجر واردة وبقوة في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكان عمر جابر ظهير بيراميدز قد صرح بنيته في العودة إلى الزمالك فيما لم تصل أية عروض رسمية حتى الآن.

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أرقام عمر جابر مع بيراميدز

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز أرقام ظهير الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز عمر جابر خلال فترة ما قبل التوقف الرياضي المصحوب بتفشي فيروس كورونا المستجد في مصر وإليكم التفاصيل:-

- بطولة الدوري المصري الممتاز

شارك عمر جابر مع بيراميدز في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم في 15 لقاء سجل هدف وحيد.

- بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

على المستوى الافريقي شارك جابر مع الفريق الأول لكرة القدم في 13 لقاء ولم يسجل.

- كأس مصر

وعلى المستوى المحلي لم يشارك في بطولة كأس مصر.