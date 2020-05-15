ماذا قال صامويل إيتو عن حضور والدته للاستاد؟.. وأفضل 3 لاعبين في التاريخ من وجهة نظره

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أكد النجم الكاميروني صامويل إيتو، المهاجم السابق لفريق برشلونة الإسباني أنه من الصعب اختيار أفضل لاعب في تاريخ الكرة الأفريقية والعالمية.

إيتو أجاب عن سؤال حول أفضل هدف سجله في مسيرته وأفضل ثلاثي هجومي، وذلك خلال مشاركته عبر فيديو مباشر في مبادرة “الجيل المبهر” وهي منصة للتضامن من أجل تطوير كرة القدم قبل كأس العالم 2022.

نجم منتخب الكاميرون السابق قال إن أفضل هدف سجلته كان في مرمى البرازيل ضمن كأس القارات ،وكانت المرة الأولى التي تحضر فيها أمي للاستاد وأردت أن أقول لها شكر أمي، وذلك عن طريق رسالة كتبت على القميص، أما بالنسبة لأفضل ثلاثي هذا أمر صعب للغاية لكني سأقول ميسي ورنالدينيو ورونالدو الظاهرة.

Advertisements

اللاعب رفض اختيار أفضل لاعب في تاريخ الكرة الأفريقية، مشيرا إلى أن هناك العديد من النجوم الذين فازوا بالألقاب الجماعية والفردية الدولية والكرة الذهبية الأفريقية.. وأضاف أنا بالطبع من بين الذين فازوا بالألقاب، لقد فزت بأفضل البطولات مع أفضل الفرق، وهو المثالي هو أن تشكل مزيجا من كل نجم إفريقي سيكون هذا أفضل.

إيتو لم يتردد حينما سئل إيتو عن أفضل مهاجم في التاريخ، بالقول: الأفضل من الجميع هو رونالدو الظاهرة، أنا أكن له الاحترام الكبير وأنا معجب بما قدمه، ثم هناك العديد من الآخرين الذين يأتون من الخلف، ومن بينهم أنا أيضا.

وعن أفضل اللاعبين الحالين قال: أنا سأقول ميسي لأنه أكثر خبرة، مع كيليان مبابي الذي يعد أفضل لاعب شاب قادم على الإطلاق واعتقد أنه سيكون علامة في كرة القدم بالسنوات المقبلة.