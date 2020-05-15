شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: الإفراج عن لاعب الزمالك السابق حمدي النقاز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت تقارير صحفية تونسية أنه تم الإفراج عن لاعب الزمالك السابق حمدي النقاز .
وقال موقع “تونس الرقمية” أنّه تمّ رسمياً، اليوم الجمعة، الإفراج عن اللاعب السابق للنجم الساحلي حمدي النڨاز بعد الحكم الصادر اليوم ب 4 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ.
و كان النقاز يقبع بالسجن منذ يوم 30 أفريل الماضي، بعد أن قضت المحكمة بحبسه 4 أشهر، وتغريمه 100 دينار، بعدما تعدى على دورية أمنية.
و تعود تفاصيل القضية إلى يوم 22 أفريل الماضي، حيث دخل النقاز في مناوشة مع أحد رجال الأمن، الذي رفع قضية ضد اللاعب، فجاء الحكم بحبسه.
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