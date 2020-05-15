شكرا لقرائتكم خبر عن استطلاع رأي: 56% من الألمان يعارضون قرار استئناف فعاليات «البوندسليجا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أظهر استطلاع للرأي أن هناك نسبة كبيرة من الجماهير الألمانية يعارضون استئناف فعاليات الموسم الحالي بالدوري الألماني لكرة القدم “بوندسليجا” في هذا الوقت في ظل مواجهة المجتمع العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وأشار الاستطلاع - الذي أجرته شبكة (إيه آر دي) الألمانية التلفزيونية -إلى أن 56% من المشاركين في الاستطلاع انتقدوا استئناف فعاليات الموسم بداية من غد “السبت”، فيما أكد ثلث المشاركين (31%) تأييدهم التام لإقامة المباريات، بينما أكد 12% أنهم لا يهتمون بكرة القدم، ولم يعط 1% فقط أي إجابة.

وكانت فعاليات البوندسليجا قد توقفت في منتصف شهر مارس الماضي بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل المراحل التسع الأخيرة من الموسم، إلا أن مباريات هذه المراحل ستستأنف اعتبارا من الغد، على أن تقام بدون جماهير.

ومن المقرر أن تستأنف فعاليات المسابقة المحلية غدا بمباراة الديربي بين بوروسيا دورتموند ومنافسه اللدود شالكه، وتوزع باقي مباريات المرحلة على الأيام الثلاثة المقبلة.. وبذلك تعد مباريات البوندسليجا ودوري الدرجة الثانية بألمانيا هي أول بطولات دوري كبيرة تستأنف نشاطها بعد فترة التوقف خلال الأسابيع الماضية بسبب وباء كورونا.. وفي المقابل، ينتظر استئناف بطولات أخرى كبيرة، مثل ا