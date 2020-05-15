شكرا لقرائتكم الأحد.. جلسة وزيرى الرياضة والصحة تحسم مصير النشاط الرياضى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جلسة مع الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان يوم الأحد المقبل بديوان عام وزارة الشباب والرياضة لمناقشة إمكانية استئناف النشاط الرياضى من جديد.

وتوقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازي للحد من انتشار الفيروس.

من المنتظر أن يحضر الاجتماع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة مع بعض ممثلي وزارة الصحة لدراسة متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة فى ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد.

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يعد الملف الرئيسى على مائدة الاجتماع هو مناقشة المسابقات المحلية سواء بالاستئناف أو الإلغاء وفقاً لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء كورونا المستجد، التى اجتاحت العديد من دول العالم وتسببت فى توقف الانشطة الرياضية حول العالم.

كما يتناول اجتماع وزير الرياضة مع وزيرة الصحة الحديث حول الإجراءات الوقائية والمعايير والاشتراطات الواجبة لمجابهة فيروس كورونا، والتزام مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بها، واتخاذها كافة التدابير واشتراطات السلامة والوقاية وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، كما تم استعراض سيناريوهات التعامل ما بعد الأزمة وتقييم المخاطر.

علمت " اليوم السابع" أن وزارة الصحة سوف تنفذ بروتوكولا مع وزارة الشباب بإجراء مسح طبى على جميع العاملين بالوزارة لإجراء تحليل فيروس كورونا.

كان الدكتور أشرف صبحى قد أكد أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر جهود مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة ووضع سلامة وصحة المواطنين فى صدارة الأولويات، مشيراً إلى متابعة الوزارة لكل الهيئات الشبابية والرياضية والعمل على دعمها فى إطار مواجهة التداعيات العديدة لأزمة فيروس كورونا.