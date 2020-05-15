شكرا لقرائتكم وزير الرياضة ينهى إجراءات عودة 214 رياضيا من السعودية وأمريكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تولي إهتمام كبيرا بعودة جميع ابناءها الرياضيين من العالقين بالخارج، مشيرا إلي اتخاذ كافة الإجراءات من أجل عودة مايقرب من 214 رياضي من العالقين في المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الامريكية، حيث يتابع وزير الرياضة مع كافة الوزارات المعنية بالدولة، إجراءات عودة الرياضيين العالقين، مشدداً على أن القيادة السياسية لا تبخل في تقديم كافة أنواع الدعم لشباب مصر داخلياً وخارجياً، مؤكدا على حرص القيادة السياسية على عودة جميع ابناءها والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ، كما وجه الدكتور أشرف صبحي الادارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة بحصر كافة الاعداد الخاصة بالرياضيين العالقين بالخارج مع الاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية المصرية، وانهاء اجراءات عودتهم في اقرب وقت من خلال التنسيق مع الوزرات والجهات المختصة بهذا الشأن.

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ومن خلال المتابعة والتواصل معهم.. وجه الرياضيون العائدون من الخارج والموجودين حالياً بالحجر الصحى، شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية على الاهتمام بعودة كل ابناء مصر العالقين، وان ما تم يعبر عن مدى حرص الدولة المصرية على حياة ابنائها وامنهم وسلامتهم، مؤكدين عن المعاملة الطبية الجيدة والإقامة الصحية المناسبة بالحجر الصحي مشيدين بالاجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتى تعد من أفضل الإجراءات المتبعة فى العالم وأكثرها حرصاً على سلامة الجميع وهو الأمر الذى دفعهم على العودة إلى وطنهم.

وتحرص الحكومة المصرية على عودة أبنائها العالقين فى الخارج منذ بدء الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا، وبالرغم من تعليق الطيران الدولى وفقا للاجراءات الاحترازية للحكومة المصرية الا أنه جري التخطيط لإنهاء كافة الإجراءات وتنفيذ رحلات استثنائية لإجلاء العالقين ومنهم الرياضيين فى إطار اجراءات الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.