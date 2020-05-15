شكرا لقرائتكم خبر عن مروان الشوربجي يتغلب على ملل توقف الاسكواش بـ التنس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لجأ مروان الشوربجى، المصنف السابع عالمياً لرجال الاسكواش، إلى التنس للتغلب على ملل توقف النشاط الرياضى منذ مارس الماضي، ونشر الشوربجى صورة عبر حسابه الشخصى خلال استعداده لخوض مباراة تنس، وكان كورونا قد احتجز الشقيقين محمد الشوربجى المصنف الأول عالمياً ومروان الشوربجى المصنف السابع، فى بريطانيا، وفضل الثنائى البقاء هناك حتى تحديد مصير الموسم الجارى من الاستئناف أو الإلغاء، ورغم توقف موسم الاسكواش حتى إشعار آخر، تمكن الأبطال المصريون فى اللعبة من مواصلة التألق والصدارة على مدار البطولات التى تم خوضها حتى الآن ليصل عدد البطولات التى توج بها المصريون فى منافسات الرجال والسيدات إلى 15 لقباً.



مروان الشوربجي

وانطلق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى حيث بطولة الصين المفتوحة، والتى شهدت هيمنة مصرية على لقب الرجال والسيدات، وتوج بها الثنائي نور الطيب لاعبة هليوبوليس ومحمد الشوربجي المصنف الأول عالمياً.

أما البطولة الثانية فكانت سان فرانسيسكو والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وتوج بها الثنائي المصري، رنيم الوليلي لاعبة وادي دجلة والمصنف الأولى عالمياً، ومحمد الشوربجي.

كانت البطولة الثالثة وهى الأكبر بطولة أمريكا المفتوحة والتي توج بها علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الثاني عالمياً في منافسات الرجال، ونوران جوهر لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثانية للسيدات.

ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فازبعد تغلبه في نهائي البطولة الأولى على مواطنه علي فرج والثانية على محمد الشوربجي.

وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، والتي كانت قد أقيمت تحت سفح أهرامات الجيزة.

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وتوج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخبالتي أقيمت في ديسمبر الماضي، ليدخل مع زوجته رنيم الوليلي موسوعة جينيس كأول زوجين يتوجان ببطولة العالم في لعبة واحدة.

وحصد محمد الشوربجى بطولة جى بى مورجان كأول بطولة بلاتينية فى العام الجارى، وتوجت نوران جوهر بلقب بطولة كارول ويمولر.

كما حصل كريم عبد الجواد، لاعب الأهلى والمصنف الرابع عالميًا لرجال الاسكواش، على بطولة ايدينبرج التى أقيمت بإسكتلندا فى فبراير الجارى، ليحصد ثالث ألقابه.

وفازت نور الطيب المصنفة الخامسة عالمياً ولاعبة هليوبوليس، بطولة كليفلاند كلاسيك لسيدات الاسكواش لتتوج بثانى ألقابها منذ انطلاق الموسم الجارى.

كما توج طارق مؤمن ببطولة كأس كندا، و توج على فرج ونور الشربينى ببطولة ويندى سيتى.

وتوج محمد لشوربجي بآخر بطولة في الموسم قبل التوقف وهي بطولة كناري كلاسيك بعد تغلبه في المباراة النهائية على علي فرج، وتغلبت هانيا الحمامي في آخر بطولات الموسم على نور الشربيني في مفاجأة كبرى لتتوج ببطولة بلاك بول للسيدات.