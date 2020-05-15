شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة لوزيرى الرياضة والصحة الأحد المقبل لحسم مصير النشاط الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة جلسة مع الدكتور هالة زايد وزيرة الصحة والسكان الأحد المقبل بديوان عام وزارة الشباب والرياضة، لمناقشة إمكانية استئناف النشاط الرياضى من جديد. وتوقف النشاط الرياضى فى مصر منذ مارس الماضى على خلفية انتشار وباء كورونا المستجد، كإجراء احترازى للحد من انتشار الفيروس.

ومن المنتظر أن يحضر الاجتماع اللجنة الطبية بوزارة الشباب والرياضة مع بعض ممثلى وزارة الصحة، لدراسة متابعة الإجراءات الاحترازية المتخذة فى ضوء مواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويعد الملف الرئيسى على مائدة الاجتماع هو مناقشة المسابقات المحلية، سواء بالاستئناف أو الإلغاء، وفقاً لتطورات الموقف بالنسبة لأزمة وباء كورونا المستجد، التى اجتاحت العديد من دول العالم وتسببت فى توقف الانشطة الرياضية حول العالم.

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كما يتناول اجتماع وزير الرياضة مع وزيرة الصحة الحديث حول الإجراءات الوقائية والمعايير والاشتراطات الواجبة لمجابهة فيروس كورونا، والتزام مديريات الشباب والرياضة فى جميع المحافظات بها، واتخاذها كافة التدابير واشتراطات السلامة والوقاية وفق توصيات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية، كما تم استعراض سيناريوهات التعامل ما بعد الأزمة وتقييم المخاطر.

وقالت مصادر لـ"الخليج 365"، إن وزارة الصحة ستنفذ بروتوكولا مع وزارة الشباب بإجراء مسح طبى على جميع العاملين بالوزارة لإجراء تحليل فيروس كورونا.

وكان الدكتور أشرف صبحى قد أكد أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات والأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ التدابير والإجراءات الوقائية لمجابهة انتشار فيروس كورونا، فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتضافر جهود مؤسسات الدولة لمواجهة هذه الجائحة، ووضع سلامة وصحة المواطنين فى صدارة الأولويات، مشيراً إلى متابعة الوزارة لكل الهيئات الشبابية والرياضية والعمل على دعمها فى إطار مواجهة التداعيات العديدة لأزمة فيروس كورونا.