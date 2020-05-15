شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة: جارى إنهاء إجراءات عودة 214 رياضيا من السعودية وأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة ، أن الدولة المصرية تولى اهتماما كبيرا بعودة جميع أبنائها الرياضيين من العالقين بالخارج، مشيرا إلى اتخاذ كافة الإجراءات من أجل عودة ما يقرب من 214 رياضيا من المملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتابع وزير الرياضة مع كافة الوزارات المعنية بالدولة إجراءات عودة الرياضيين العالقين، مشدداً على أن القيادة السياسية لا تبخل فى تقديم كل أنواع الدعم لشباب مصر داخلياً وخارجياً، وحرص القيادة السياسية على عودة جميع أبنائها والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، كما وجه الدكتور أشرف صبحى الإدارة العامة للعلاقات الدولية بوزارة الشباب والرياضة بحصر كافة الأعداد الخاصة بالرياضيين العالقين بالخارج مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية المصرية، وإنهاء إجراءات عودتهم فى أقرب وقت من خلال التنسيق مع الوزارات والجهات المختصة بهذا الشأن.

ومن خلال المتابعة والتواصل معهم، وجه الرياضيون العائدون من الخارج والموجودون حالياً بالحجر الصحى شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية على الاهتمام بعودة كل أبناء مصر العالقين، وأن ما تم يعبر عن مدى حرص الدولة المصرية على حياة أبنائها وأمنهم وسلامتهم، مؤكدين المعاملة الطبية الجيدة والإقامة الصحية المناسبة بالحجر الصحى، كما أشادوا بالإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والتى تعد من أفضل الإجراءات المتبعة فى العالم وأكثرها حرصاً على سلامة الجميع وهو الأمر الذى دفعهم للعودة إلى وطنهم.

وتحرص الحكومة المصرية على عودة أبنائها العالقين فى الخارج منذ بدء الأزمة العالمية الخاصة بانتشار فيروس كورونا، وبالرغم من تعليق الطيران الدولى وفقا للاجراءات الاحترازية للحكومة المصرية الا أنه جرى التخطيط لإنهاء كافة الإجراءات وتنفيذ رحلات استثنائية لإجلاء العالقين ومنهم الرياضيين فى إطار اجراءات الدولة المصرية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.