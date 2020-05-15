شكرا لقرائتكم خبر عن صبرى المنياوى يعود للتدريب بعد رحيله عن الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر صبرى المنياوى، مدير الكرة السابق بالإسماعيلى، على العودة للتدريب بعد انتهاء رحلته مع الدراويش، ويرى المنياوى أن عالم التدريب هو الأنسب لطبيعته بعيداً عن العمل الإدارى الذى وافق على القيام به حباً فى القلعة الصفراء صاحبة الفضل عليه فى عالم الساحرة المستديرة. وقرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، إقالة صبرى المنياوى مدير الكرة بالفريق من منصبه خلال الساعات القليلة الماضية، وحرص المهندس تامر موسى عضو مجلس الإدارة على إبلاغ مدير الكرة بالقرار هاتفيا الأمر الذى تقبله المنياوى وتمنى التوفيق للدراويش خلال الفترة المقبلة.

ويحتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعد أن لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً، كما ودع الإسماعيلى بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.

وينتظر الدراويش موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال"البطولة العربية"، والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

وفى وقت سابق، أعلن المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، موقف ناديه من بطولة الدورى العام هذا العام، حيث يرى عثمان أن الحفاظ على صحة اللاعبين والمدربين وجميع العاملين فى قطاع الكرة أهم و أغلى من أى شىء، وهو ما يدعونا الى المطالبة بإلغاء المسابقة هذا العام .

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ووجه رئيس النادى الإسماعيلى الدعوة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى حضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة والشركة الراعية وأندية الدورى الممتاز ،وذلك من أجل اتخاذ القرار المناسب بالنسبة لمسابقة الدورى وتوضيح الأمور على أرض الواقع واتخاذ القرار الذى توافق عليه الأندية بما يتوافق مع الظروف الحالية التى تعيشها البلاد بسبب مرض الكورونا وفى ظل التداعيات التى خلفتها هذا الأزمة حتى الآن .

وأعرب عثمان عن اندهاشه من من تقاعس الاتحاد عن عقد اجتماعات تحضرها كل الأندية بصفتها المتضررة من توقف وتعليق المسابقة وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للمسابقة التى ينادى أكثر من 15ناديا من أندية الدورى بإلغائها والبحث فى اتخاذ الأندية الإجراءات للاستعداد للموسم الجديد وقال رئيس الاسماعيلى أن هناك مشكلة لم يتطرق إليها مسئولو الجبلاية وهو مصير اللاعبين الأجانب الذين يشاركون مع الأندية فى الدورى فى ظل توقف حركة الطيران من وإلى مصر وهو الأمر الذى يؤثر سلبا على الأندية فى حال إذا ما اتخذ الاتحاد قرارا بعودة المسابقة فى الموعد الذى أشار إليه فى بياناته التى تصدر بين الحين والآخر وحتى حال وصول اللاعبين الأجانب فإنهم سيدخلون الحجر الصحى لمدة 15بوما وهو ما يحتاج بعده إلى فترة زمنية أطول لكى يستعيد هؤلاء اللاعبين قدراتهم الفنية .

‏‎وأكد المهندس إبراهيم عثمان على صعوبة أن تنطلق المسابقة فى الموعد الذى أشار اليه الاتحاد فى الموعد الافتراضى الذى حدد وهو لايتناسب على الاطلاق مع الأندية ولاعبينا الذين غابوا عن الكرة لمدة 50يوما حتى الآن وبالتالى يحتاجون إلى فترة إعداد جديدة لاتقل عن 6اسابيع على الأقل حتى يستعيد اللاعبين قدراتهم البدنية والفنية وهو الأمر الذى يجعل الموعد الذى حددته الجبلاية غير منطقى على الاطلاق ولايتناسب مع فرق من المفترض انها تنافس وليست ،،كومبارس،،فى فيلم الدورى فهذه الأندية اضيرت بشدة من توقف الدورى وغابت عنها المصادر المالية سواءا من الشركة الراعية أو غيرها والأندية مطالبة بالوفاء بالتزاماتها تجاه اللاعبين وهو الأمر الذى لم يتطرق إليه مسئولى ‏‎الاتحاد ولم يعيروه أى اهتمام وكل ما يعنيهم أن يكملوا المسابقة بأى شكل، على سبيل المثال قامت إدارة الدراويش بسداد مبالغ تصل الى ٨٠٪؜ و ٩٠٪؜ من عقود بعض لاعبى الفريق وبرغم ذلك ترى إدارة الفريق بأن إلغاء المسابقة هذا العام هو الافضل برغم الخسائر المادية الكبيرة التى سيتكبدها النادى الاسماعيلى.

وأعلن المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الاسماعيلى أن الأندية حسمت موقفها بالنسبة لمسألة الدورى رسميا من خلال خطابات موجهة إلى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة تطالب فيه بإلغاء المسابقة والتفكير بالمنطق فيما يتعلق بشكل المسابقة فى الموسم الجديد .

‏‎وأشار عثمان إلى ان هناك العديد من الاتحادات فى اوربا وبالتحديد فى فرنسا واسبانيا وبعض البلدان الاخرى ألغت المسابقة تحت شعارصحة الناس هى الاهم وهو ما يدعونا إلى المطالبة ايضا بالغاء المسابقة تحت نفس الشعار فنحن أيضا نخشى على أبنائنا وعلى صحتهم وهى الأهم.