شكرا لقرائتكم خبر عن بصورة صالح سليم.. الأهلي يحتفل مبكرا بذكري التتويج بلقب نادي القرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النادي الأهلي قرر الاحتفال مبكراً بذكري تتويجه بلقب نادي القرن في قارة افريقيا، وذلك من خلال حساب القلعة الحمراء على موقع إنستجرام، حيث قاموا بنشر صورة رئيس النادي الأهلي الأسبق صالح سليم وهو يتسلم جائزة نادي القرن، وعلقوا عليها بكتابة: " 6 أيام على احتفالنا بذكرى تتويجنا بنادي القرن الافريقي، وذلك فى إشارة إلي تتويج النادي الأهلي التاريخي بلقب نادي القرن عن إنجازاته خلال القرن الماضي مما دفع الاتحاد الأفريقي لتنصيبه ومنحه لقب نادي القرن.

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وكان قد استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على تشكيل لجنة من 4 أعضاء بمجلس الادارة، لإعادة فتح ملف نادي القرن الأفريقي في القرن العشرين، ويطالب الزمالك بالحصول على اللقب، الذي حصده الأهلي في وقت سابق، و يستند مسئولو النادي الأبيض على التتويج بعدد أكبر من البطولات الإفريقية في القرن الماضي، وهو لم يعتمده الاتحاد الأفريقي من قبل في تحديد صاحب اللقب في القارة السمراء، ويقوم النادي الأبيض بتجهيز ملف في الفترة الحالية لإرساله للاتحاد الأفريقي بشأن هذا الأمر.



صالح سليم

في سياق مختلف، دخل البرازيلي كينو لاعب بيراميدز المعار للجزيرة الاماراتي والمغربي وليد ازارو مهاجم الأهلي المعار الي الاتفاق السعودي ضمن قائمة الأسماء المعروضة علي نادي الزمالك للتعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، بعيدا عن مصير الموسم الحالي سواء استكماله او الغاءه بعد انتشار فيروس كورونا والذي أدي الي توقف النشاط الرياضي في العالم كله، وتلقي الزمالك عدد من الترشيحات من وكلاء لاعبين ووسطاء بلاعبين مميزين لضمهم في الميركاتو الصيفي المقبل، وتدرس إدارة الزمالك الترشيحات المعروضة خلال الفترة الحالية.