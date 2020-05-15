شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن كوكا يستعيد ذكريات زفافه بصورة مع النصف الحلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعاد أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب المحترف فى صفوف أولمبياكوس اليونانى، ذكريات حفل زفافه بصورة مع زوجته، عبر حسابه الشخصى على موقع إنستجرام، فى ظل توقف النشاط الرياضى فى العديد من دول العالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، والذى أجبر الملايين على البقاء فى منازلهم.

وكانت لجنة التخطيط للكرة بالنادى الأهلى قد استعجلت فتوى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق، فيما يخص ملف ضم أحمد حسن كوكا، لتدعيم هجوم الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة فى ظل صعوبة تدعيم الفريق بلاعبين أجانب حتى هذه اللحظة بسبب عدم وضوح الرؤية بشأن قضية تخفيض عدد اللاعبين الأجانب من 5 الى 4 بداية من الموسم المقبل، كما أن الفريق قد يتعاقد مع صانع ألعاب أو جناح أجنبى حال عدم تخفيض عدد اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل، لذا جاء اسم كوكا ليفرض نفسه على سطح اللاعبين المُرشحين لتدعيم الأهلى خلال ميركاتو الصيف المقبل.



كوكا

واقترح أحد أعضاء لجنة التخطيط فى الأهلى ضم كوكا، خاصة أنه لاعب دولى ويقدم مستويات متميزة فى الملاعب الأوروبية، إلا أن هناك تياراً معارضاً لفكرة ضم المهاجم الدولي، نظراً لعدم ظهوره بشكل طيب مع المنتخب الوطنى فى السنوات الماضية ولم ينجح فى تقديم أى إضافة.

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لم يغب كوكا عن المنتخب المصري مع مختلف الفئات العمرية، حيث مثل المنتخب المصري تحت 17 عامًا، بعدها تم استدعائه لصفوف منتخب الشباب خلال بطولة إفريقيا 2013 بالجزائر، والتي فاز بها الفراعنة، وسجل كوكا خلالها هدفين، بعدها صعد لمونديال الشباب ليسجل أيضا هدفين، الأول في مرمى العراق، والثاني في مرمى المنتخب الإنجليزي، كما شارك مع المنتخب الأول خاصة في ولاية الارجنتيني هيكتور كوبر.